Perquisizione in casa: spuntano 40 grammi di hashish, denunciato diciottenne molisano

CAMPOBASSO (CB) – Nel tardo pomeriggio i Carabinieri della stazione capoluogo della Compagnia di Campobasso hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’abitazione di un giovane diciottenne campobassano a seguito della quale è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Lo stesso, difatti, è stato sorpreso presso la propria abitazione in possesso di circa 40 grammi di hashish suddivisa in dosi e numerose banconote di vario taglio per un valore complessivo di 650 euro.

Dalle prove emerse, il giovane è stato condotto in Caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, sarà inviata al LASS di Foggia per le analisi quantitative e qualitative anche per verificarne il preciso principio attivo in essa contenuto.