Pesca con attrezzi proibiti, quasi duemila euro di sanzione

Controlli anti bracconaggio e prevenzione lungo i maggiori fiumi e torrenti della provincia di Chieti e Pescara.

L’attività di vigilanza è stata messa in campo dalle guardie volontarie dell’ArciPesca Fisa e è proseguita nella notte con operazioni di antibracconaggio e controllo sulla pesca notturna. Numerosi sono stati i pescatori controllati: elevate sette sanzioni amministrative pari a € 1.766 per non aver fornito la licenza di pesca unitamente al tesserino segna cattura, e pesca con attrezzi proibiti.