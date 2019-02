Pesca sportiva in Abruzzo: corsi obbligatori e tesserini a scadenza solare

Con apposita delibera, la Giunta Regionale dell’Abruzzo ha approvato la regolamentazione per il 2019 della pesca dilettantistico-sportiva nelle acque interne. Tra le principali novità il rinvio al 1° gennaio 2020 della decorrenza dell’obbligo del possesso dell’attestato del corso di formazione previsto dall’art. 20 comma 3 della L.R. 28/2017.

«Si ricorda che per poter esercitare la pesca occorre essere in possesso del tesserino segna catture, valido per l’intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca i capi di catturati e non rilasciati, fatta eccezione per il carpfishing. – spiegano dalla Regione – Dal 2019 i tesserini segnacatture rilasciati avranno validità di un anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Ogni anno la consegna del tesserino segna catture per la stagione in corso avviene previa riconsegna del tesserino rilasciato nella stagione precedente. La restituzione del tesserino segnacatture deve in ogni caso essere fatta entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla consegna. Il pescatore per ritirare il tesserino segnacatture deve recarsi allo sportello munito: della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistica sportiva in corso di validità (fatti salvi i casi si esenzione), di documento di identità».