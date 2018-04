Pescano anguille sul Sangro, tremila euro di sanzioni

A poco meno di una settimana dal precedente rinvenimento di una rete sommersa sul fiume Sangro, un nuovo episodio di bracconaggio si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del ponte della SS 16 in località Torino di Sangro. Questa volta i bracconieri, entrambi di origine campana, sono stati sorpresi e identificati dagli Agenti Ittici Ambientali dell’ARCI PESCA FISA – Comitato Provinciale di Chieti, mentre erano intenti a catturare la specie protetta anguilla, in violazione al vigente Calendario Ittico regionale dell’Abruzzo e della L.R. 50/1993.

Sono state elevate sanzioni pari a 3200 euro oltre alla confisca e sequestro degli strumenti di pesca del tipo “mazzacchera“.

In Abruzzo la pesca alla specie “anguilla”, è vietata da diversi anni, a causa della quasi scomparsa nei fiumi, dovuta dall’inquinamento e peggioramento dello stato delle acque.