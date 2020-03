Da Pescara, Lucca e Teramo si “rifugiano” nel Vastese: denunciati dai Carabinieri

VASTO – Nel corso dei controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni del DPCM datato 9 marzo 2020, i Carabinieri della Stazione di San Salvo e Furci, hanno identificato e denunciato sei persone, che, nel corso del controllo non hanno prodotto giustificazioni valide in linea con la norma vigente.

In particolare i Carabinieri di San Salvo hanno proceduto al deferimento a piede libero e contestazione dell’art. 650 C.P. a due stranieri dimoranti in Termoli che sono stati controllati intenti a passeggiare per le vie cittadine senza che ricorressero le motivazioni richieste di salute, necessità o lavoro.

I Carabinieri della Stazione di Furci hanno proceduto al controllo di 4 persone, tutte dimoranti in altre province (Pescara, Lucca e Teramo), che, in violazione degli obblighi tassativi vigenti, si erano spostati nel territorio Vastese. Tutti verranno deferiti alla Procura della Repubblica di Vasto e proposti per l’adozione del foglio di via obbligatorio.