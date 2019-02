Piano faunistico venatorio e polemiche, Recchia: «Tutto fatto secondo la legge»

RICEVIAMO da Franco Recchia, tecnico faunistico venatorio, e pubblichiamo la seguente precisazione in merito alle polemiche circa il nuovo piano faunistico della Regione Abruzzo.

«Quanto pubblicato sul sito della Regione fa parte di un percorso partecipativo previsto dalla legge 152/06. Il piano è stato adottato a novembre dalla giunta regionale e in questi giorni è stato pubblicato sul Bura della Regione e tutti i cittadini, e quindi non solo i cacciatori, hanno 60 giorni per presentare osservazioni. Il tutto sarà sottoposto all’approvazione del consiglio regionale. L’informazione che si fa deve essere corretta altrimenti si crea solo confusione e un danno al mondo venatorio».