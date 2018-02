Piante di marijuana nell’armadio, denunciato un minore molisano

Carabinieri in azione; denunciati un minorenne per droga e un 24enne per guida in stato di ebbrezza.

Non si sono interrotte le attività di contrasto all’illegalità, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Termoli, anche durante il fine settimana destinato a celebrare il “carnevale”.

Il dispositivo di controllo del territorio, dislocato sulle arterie principali del basso Molise, ha consentito ai militari di prevenire il crimine e contrastare efficacemente diversi fenomeni delittuosi.

Nella giornata di ieri, durante un controllo ordinario svolto dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, è stata fermata un’autovettura con a bordo un minorenne e un ventiquattrenne, entrambi di Termoli.

A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti sui due giovani alcuni grammi di marijuana e di hashish.

Ulteriori verifiche, effettuate presso i domicili, hanno consentito ai militari di scoprire presso l’abitazione del minorenne, un armadio attrezzato ad uso serra con all’interno due piante di marijuana con relativo materiale atto al confezionamento.

Il ventiquattrenne, conducente dell’autovettura fermata, sottoposto ad idoneo accertamento etilometrico, è risultato decisamente positivo con un tasso non consentito. Immediata, in tal caso, la denuncia per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada.

Il minorenne, invece, dovrà rispondere dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.