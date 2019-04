Piazza Plebiscito, i lavori della pavimentazione slittano a dopo Pasqua

AGNONE. Slittano a dopo Pasqua i lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza Plebiscito nel cuore del centro storico della cittadina. Se in prima battuta il Comune di Agnone aveva previsto la partenza delle nuove opere per la seconda settimana di aprile, contestualmente ha dovuto fare i conti con la mancata offerta delle cinque ditte invitate a partecipare al bando di gara di fatto andato deserto. Si parla di un importo complessivo di 70mila euro, finanziamento proveniente da Roma, con il quale l’ufficio tecnico ha previsto il rifacimento della pavimentazione costituita dai classici sampietrini e letteralmente andati distrutti negli ultimi anni. A questo punto prevedibile come il Comune altomolisano opti per la chiamata diretta di una ditta del posto che si occuperà di realizzare i nuovi lavori tanto auspicati dai residenti esasperati dalle innumerevoli buche le quali mettono a repentaglio l’incolumità di pedoni e motociclisti. A riguardo si continuano a registrare infortuni che coinvolgono soprattutto persone anziane. Da una previsione fatta dai tecnici, le opere dovrebbero essere portate a compimento entro venti giorni dall’avvio. Un tempo ragionevole in vista dell’estate e di eventi che si svolgono all’aperto in quella che resta la più bella e caratteristica piazza agnonese.