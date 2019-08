Piazza Plebiscito s’illumina d’immenso grazie a “1Nika” e “Merydò”

AGNONE. Una delle serate fra le più belle e coinvolgenti dell’estate agnonese quella svoltasi l’altra sera in piazza Plebiscito di Agnone. Anna Rita Colacelli ed il suo marchio ”1NiKa” con il supporto validissimo di Donatella Marcovecchio ha dato vita ad un defilè di moda e ad un vernissage di bijoux, di oltre centodieci accessori di alta bigiotteria prodotti artigianalmente dall’estrosa imprenditrice agnonese.

Ma non solo: nel bon bon di piazza Plebiscito su un palco illuminato come non mai con tanto di passerella fra il pubblico tantissime splendide ragazze agnonesi hanno indossato abiti casual ed eleganti fino a vestiti da sposa, truccate e pettinate magistralmente da “Merydò” lo studio di Donatella Marcovecchio che opera nella cittadina alto molisana. A movimentare la serata anche artisti locali come il tenore Gianluigi Dezzi accompagnato al piano da Angela Di Rienzo; il gruppo di ballo della maestra Alexandra Andronache; il rapper Franco Vitullo fresco dal provino di “Amici” di Maria Di Filippi o Alessia Notaro di Pietrabbondante con la sua partecipazione a “Sanremo Giovani”. La serata è stata condotta dall’ormai collaudatissimo e davvero professionale Bruno Cerimele. Tantissimo il pubblico che ha gradito davvero le performances di tutti i protagonisti, dai più piccoli fino a qualche mamma che ha calcato con disinvoltura e fisico da pin-up la passerella. Luci, musica ed effetti per una regia perfetta di Erasmo Di Pietro coadiuvato dai tanti tecnici su tutti Gennaro Bonanese del teatro Italo-Argentino per le riprese di Mario Mastronardi.Tutte le creazioni, gli “unicum” di Anna Rita Colacelli, sono ora acquistabili nel suo room sul corso principale di Agnone. Una serata da ripetere magari in versione invernale in una sorta di serata di Gala. Tantissimi gli applausi ed il gradimento dei presenti per un vero spettacolo probabilmente l’ultimo davvero valido di questo agosto 2019 che volge al termine.

Vi.La.