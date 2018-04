Picchia la madre: denunciato e allontanato da casa. I vicini: “Prima o poi succede qualcosa di più grave”

SCHIAVI DI ABRUZZO – Una denuncia in stato di libertà per lesioni personali ed un allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Sono questi i provvedimenti presi nei confronti di un uomo di Schiavi di Abruzzo, già noto alle forze dell’ordine, che si è reso protagonista, nei giorni scorsi, dell’ennesimo episodio di violenza nei confronti della madre anziana.

Dopo aver malmenato la mamma l’uomo, già gravato in passato da misure cautelari emesse per casi analoghi, si è reso irreperibile.

I Carabinieri della stazione, al comando del maresciallo Antonio Rizzo, lo hanno cercato in paese e nelle frazioni, coadiuvati da un equipaggio del Norm di Atessa. Nella tarda serata l’uomo è stato rintracciato in casa di amici e accompagnato in caserma per le formalità di rito.

Contro di lui una denuncia in stato di libertà e l’allontanamento dalla casa dove vive la madre.

Misure che secondo i residenti in paese e alla luce della più elementare logica non impediranno il ripetersi di episodi analoghi che infatti vanno avanti da tempo nonostante la collezione di denunce e i continui interventi dei Carabinieri.

Il commento unanime dei suoi concittadini: “Prima o poi la ammazza quella povera donna anziana e la giustizia non fa nulla. Poi si parla di femminicidio”.