Picchia la madre per procurarsi droga, molisano 23enne in carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bojano, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, hanno arrestato un 23enne di Bojano per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.

L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia della madre che, nei mesi scorsi, esasperata dai continui maltrattamenti del figlio e dalle continue richieste di denaro aveva richiesto l’aiuto dei Carabinieri raccontando le angherie subite nel tempo. Il giovane, assuntore di sostanze stupefacenti, era alla continua ricerca di denaro, con la madre costretta ad assecondare le sue richieste per non subire violenza e minacce di morte. Dopo aver trovato concreti riscontri di quanto denunciato, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Bojano hanno riferito gli esiti del loro operato al Procuratore della Repubblica di Campobasso, il quale ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per predetto il 23enne.