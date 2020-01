Piccoli ospedali, incontro ministro Speranza – comitati molisani

AGNONE. A Roma per incontrare il ministro della Salute, Roberto Speranza. I comitati civici nati a salvaguardia delle strutture sanitarie molisane, lunedì prossimo alle ore 16,00 si recheranno in via Giorgio Ribotta per chiedere servizi e garanzie in fatto di salute pubblica. Al tavolo il Cittadino c’è con la portavoce Enrica Sciullo e don Francesco Martino, che peroreranno la causa del ‘San Francesco Caracciolo’, dove martedì è arrivato il ministro per il Sud e Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, accompagnato tra gli altri da Caterina Cerroni. L’esponente del Pd sarà presente all’incontro che vedrà la partecipazione degli altri comitati di Termoli, Larino, Venafro e Isernia, oltre al sindacalista Andrea Di Paolo del Soa. Ad accoglierli il capo della segreteria del ministro Speranza, Massimo Paolucci. Il faccia a faccia fa seguito alla manifestazione che si è tenuta nella capitale lo scorso 16 dicembre quando circa 700 molisani, tra cui molti studenti e diversi sindaci del territorio, invasero piazza Montecitorio. Riapertura delle sale operatorie costate circa 150 mila euro, attivazione della day surgery mai entrata in vigore, il funzionamento dei servizi base h24, sono alcune delle richieste che porteremo all’attenzione ministro, le parole della Sciullo alla vigilia dell’incontro.