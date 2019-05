Piccolo di capriolo salvato dai Carabinieri forestali a Poggio Sannita

POGGIO SANNITA – Militari del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Montedimezzo in servizio di emergenza ambientale “1515” procedevano al recupero di un cucciolo di Capriolo “Capreolus capreolus” rinvenuto da un passante in località Sente I nel comune di Poggio Sannita (IS).

Constatata la tenera età dell’esemplare, il personale del Nucleo ne assicurava il ricovero presso la R.N.O. Montedimezzo – Vastogirardi (IS) ove, avvalendosi della collaborazione del personale medico veterinario, verrà compiuto ogni sforzo per salvare il piccolo ungulato e reintrodurlo in

natura.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia raccomanda, in occasione dell’avvistamento di cuccioli di fauna selvatica apparentemente abbandonati, di non toccarli e segnalare prontamente l’emergenza avendo cura di evitare qualsiasi iniziativa personale che potrebbe compromettere gravemente l’integrità fisica dell’animale o pregiudicarne irrimediabilmente la possibilità di reintroduzione in natura.