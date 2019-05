Pickup esce di strada e si ribalta, autista ferito ricoverato in ospedale

AGNONE – E’ uscito di strada, probabilmente a causa del fondo stradale bagnato o per una disattenzione, e si è ribaltato più volte con il pickup. L’incidente nel pomeriggio di ieri sulla bretella in forte pendenza che scende verso Agnone dal bivio di Pescopennataro e Capracotta, in località Guado Liscia. Sul posto un equipaggio del 118 del “Caracciolo” di Agnone che ha provveduto a stabilizzare il paziente e a trasferirlo successivamente presso l’ospedale di Isernia per le opportune cure del caso. L’uomo, di cui non sono state fornite le generalità, ma originario della provincia di Potenza e che pare lavori per una ditta che sta facendo manutenzione lungo il tracciato dell’alta tensione, non è in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi. Resta ricoverato al “Veneziale” di Isernia. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Agnone , coordinati dal capitano Christian Proietti, per tutti gli accertamenti del caso.