Piluso in comizio attacca Troiano: «E’ incoerente, l’assessore pentito ha chiesto di stare ancora in lista con noi» Il sindaco uscente e nuovamente candidato rompe il silenzio e replica alle dichiarazioni a mezzo stampa dell'ex assessore ora in lista con gli sfidanti

Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati. Accedi ora Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.