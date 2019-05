Piluso stravince, ma secondo “Il Centro” ha preso addirittura il 338 per cento

SCHIAVI DI ABRUZZO – La percentuale è bulgara, come nelle precedenti elezioni d’altra parte, pari al 79,16 per cento, ma sulla stampa abruzzese la vittoria schiacciante di Luciano Piluso, rieletto per l’ennesima volta sindaco di Schiavi di Abruzzo, viene leggermente gonfiata. Nell’edizione di oggi il quotidiano “Il Centro” assegna infatti a Piluso addirittura il 338 per cento. Una semplice svista, un errore, perché il blasonato quotidiano ha confuso i voti di lista presi, 338 appunto, con la percentuale. Ma l’errore, visto il clima che si respira in paese subito dopo le elezioni, ha suscitato l’ilarità di molti. E qualcuno ha commentato: «E’ vero che si è trattato di una batosta, ma così è davvero esagerato…».