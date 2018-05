Piogge e raffiche di vento, codice arancione dalla Protezione civile

Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche, ha emesso un avviso di criticità regionale per i giorni 3 e 4 maggio con previsione di codice arancione (criticità moderata) per rischio idraulico diffuso per tutte le zone di allerta.

Nello specifico, dalla mezzanotte del 3 maggio alle 14:00 del 4 maggio, è previsto codice arancione su tutta la Regione Abruzzo, per il possibile verificarsi di fenomeni di esondazione dovuti all’innalzamento del livello idrometrico dei corsi d’acqua principali e del reticolo idrografico minore.

Si prevedono, infatti, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio di forte intensità o temporale con quantitativi cumulati generalmente elevati fino a puntualmente molto elevati sui rilievi orientali, con particolare riferimento alle zone del Gran Sasso d’Italia e della Majella.

I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento, fino a burrasca, fulmini, possibili grandinate e mareggiate lungo le coste esposte.

La Sala Operativa ed il Centro Funzionale d’Abruzzo seguiranno l’evoluzione dei fenomeni attraverso il sistema del volontariato di protezione civile, la rete radar meteo e la rete regionale in telemisura.

Ai Comuni è stato raccomandato di predisporre e attuare tutte le misure previste dai piani di emergenza e di vigilare il territorio con particolare riferimento alla corretta tenuta dei reticoli idrografici e del funzionamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, invitando i Sindaci a monitorare le zone in cui sono presenti movimenti franosi.

Le norme comportamentali e di autoprotezione per i cittadini sono consultabili sul sito web allarmeteo.regione.abruzzo.it alla sezione Allerte e segnalazioni.