Pistola contro Carabinieri e usa bimbo come scudo: arrestato spacciatore vigliacco

(ANSA) – MONTESILVANO (PESCARA), 12 OTT – Raggiunto dai carabinieri, che stavano dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, prima punta una pistola contro i militari e poi usa il figlio di cinque anni come scudo, tentando di fuggire dalla finestra, ma alla fine viene bloccato. È quanto accaduto stamani a Montesilvano. In manette è finito un uomo di 52 anni che era agli arresti domiciliari. I carabinieri della locale Compagnia, dopo aver arrestato l’uomo, hanno recuperato la pistola, oltre a mezzo chilo di marijuana e contanti per 500 euro. L’ordinanza di custodia cautelare in questione è stata emessa e seguito di un’indagine relativa allo spaccio di droga.