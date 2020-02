Poesia e musica, Fabrizio Meo presenta a Roma “Amen in Limite”

ROMA. “Amen in Limite” è l’ultima raccolta che Fabrizio Meo, giovane scrittore agnonese, presenterà domani, sabato 15 febbraio, a Roma presso la libreria Horafelix in via Reggio Emilia a partire dalle ore 18. Fabrizio Meo è un artista legato alla poesia e alla musica e in un particolare rapporto con la spiritualità cristiana ed orientale, di cui è profondo studioso, tra la mistica apofatica, il Sufismo, il Taoismo. Il suo lirismo è un viaggio dalla classicità alla dissoluzione, nel silenzio dello spirito. Sarà suo relatore il talentuoso e giovanissimo Fabio Tirone, coadiuvato nella conduzione della serata da Fiorella Cappelli.