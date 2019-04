Poesia, premio “Pino Daniele”: menzione speciale per il poeta Tiberio La Rocca

POGGIO SANNITA – Si è svolta ieri a Napoli, presso il Palazzo delle Arti, uno dei punti di riferimento della cultura partenopea, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio dedicato a Pino Daniele, scomparso qualche anno fa.

Nella suggestiva location, si sono vissuti attimi di intensa commozione, con le poesie dedicate all’artista scomparso e le canzoni suonate dai musicisti e cantanti presenti. Come nella prima edizione, anche questa volta tra i premiati figura Tiberio La Rocca, che ha ottenuto una menzione speciale nella sezione della poesia in lingua

con la composizione intitolata “Vita”.

«Per chi come me, è cresciuto con le canzoni di Pino Daniele, ottenere un premio in un concorso a lui dedicato è una emozione profonda. Ripetersi, poi dopo un anno, mi rende davvero felice. – ha commentato il poeta originario di Poggio Sannita – Come sempre dedico questo premio al mio paese e a tutti quelli che apprezzano la poesia».