Poggio Sannita, Comune dona mascherine ai bambini delle scuole

POGGIO SANNITA. Mascherine per i bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria. La distribuzione è avvenuta nella giornata di ieri e ha visto promotore dell’iniziativa l’amministrazione comunale che da settimane ha pianificato la distribuzione dei dispositivi di sicurezza tra la popolazione.

“Con la collaborazione di un imprenditore poggese che vive a Roma, dell’Associazione Petra e dell’Ente Provincia – dichiara il sindaco di Poggio Sannita, il farmacista Giuseppe Orlando – il Comune ha già effettuato una doppia distribuzione di mascherine per adulti e ieri ha consegnato quelle per i più piccoli che potranno così uscire all’aperto con maggiore sicurezza. Qualora necessario, ma ci auguriamo che non lo sia, saremo pronti ad effettuare nuove distribuzioni. Ho potuto constatare che ho la fortuna di rappresentare una popolazione altamente responsabile e disciplinata. A tale proposito, ringraziando di cuore tutti i cittadini, voglio anche testimoniare e rassicurare i parenti meno stretti e gli amici dei defunti che grazie alla capacità organizzativa del nostro parroco, don Paolo Del Papa, dei suoi collaboratori, nonché dell’impresa funebre Di Palma, le esequie, all’aperto e rispettando tutte le misure di sicurezza, sono state dignitosamente celebrate con grande apprezzamento dei congiunti intervenuti. Recenti fatti hanno dimostrato che altrove – aggiunge Orlando – agendo diversamente e non rispettando le regole, si è generato pericolo per l’intera comunità procurando nuovi contagi. Da oggi i cittadini troveranno il cimitero aperto dopo i lavori di manutenzione e pulizia e potranno così andare a rendere omaggio ai loro cari e a parenti e amici ai quali non hanno potuto dare l’estremo saluto. Da ieri è ricominciata anche l’azione di pulizia delle strade urbane ed extraurbane e il completamento della potatura degli alberi, sospesa a marzo per l’emergenza. A riguardo, chiedo ai cittadini di avere pazienza e comprensione circa i tempi di esecuzione visto l’esiguo numero di personale a disposizione. Rammento anche che questa Amministrazione ha istituito da tempo l’Albo dei Volontari dando la possibilità, a tutti, di svolgere una concreta attività legalizzata e protetta in favore della cittadinanza. Vale la pena rammentare che l’emergenza non è finita – conclude il sindaco di Poggio – e che resta necessario continuare a rispettare tutte le disposizioni dettate dal governo”.