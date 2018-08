POGGIO SANNITA – Riapre al culto dei fedeli la chiesa di San Rocco risalente al XVII secolo. L’appuntamento è per domani mattina (16 agosto) a Poggio Sannita a partire dalle 10,30.

In programma una solenne cerimonia presieduta dal Vescovo di Trivento, Claudio Palumbo. A comunicarlo, con grande soddisfazione, il parroco don Paolo del Papa.

La chiesa, dalla quale prende nome il rione omonimo, ubicata lungo corso Umberto I, è chiusa da tre anni per consentire un, non procrastinabile, intervento di restauro e risanamento conservativo, fortemente voluto dal parroco in accordo con la Curia. La comunità poggese con grande gioia, si riappropria quindi della chiesa di S. Rocco, testimoniando il forte legame anche attraverso le generose offerte per l’acquisto dei nuovi banchi.

I lavori, realizzati dalla ditta Biase Totaro di Agnone, hanno interessato sia la facciata esterna che gli interni, con rifacimento delle fondazioni, laddove non erano presenti e del pavimento, preservato da infiltrazioni di umidità; posa in opera di nuovi intonaci e tinteggiatura, riportando alla luce i colori originari; messa a norma dell’impianto elettrico e dell’illuminazione, con un’efficace disposizione dei corpi illuminanti a led; rifacimento del manto di copertura del tetto e consolidamento dei solai sopra le volte. Particolare attenzione è stata riservata al restauro dell’altare ligneo rivestito in “foglia oro”, di epoca tardo barocca, curato con perizia dalle restauratrici Raffaella ed Urania Sartorio.

La progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate all’architetto Livia Mancini, che sia in fase di approvazione del progetto che durante l’esecuzione dei lavori si è costantemente interfacciata con i funzionari della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise. Mancini al termine della cerimonia religiosa, relazionerà sull’intervento effettuato.