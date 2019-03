POGGIO SANNITA – Poggio Sannita senza acqua potabile da mezzogiorno di ieri. Una rottura nell’adduttrice principale in località Fontesambuco ha lasciato il centro montano completamente a secco. Allertata anche la Prefettura e i Vigili del fuoco.

Rubinetti a secco a Poggio Sannita, dalle ore 12 di ieri, venerdì. Quasi trenta ore senza un goccio d’acqua corrente nelle abitazioni, roba da terzo mondo o appunto da Alto Molise.

L’amministrazione comunale ha informato la cittadinanza mediante un volantino affisso in paese e il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, con apposita ordinanza, per la giornata di oggi.

«Si porta a conoscenza la cittadinanza che l’interruzione di fornitura idrica è dovuta ad una rottura della tubazione di Molise Acque sul territorio di Agnone. – si legge nella nota siglata dal sindaco di Poggio Sannita – E’ stato opportunamente sollecitato l’intervento urgente da parte di Molise Acque e portato a conoscenza il Prefetto».

L’interruzione del flusso è stata improvvisa, dunque non c’è stato tempo di fare scorte e questa perdurante mancanza di acqua sta mettendo in difficoltà in particolare le attività produttive del posto e la locale casa famiglia.

Intanto si apprende che gli operai di Molise Acque sono al lavoro nel tentativo di riparare il guasto e permettere il ripristino dell’erogazione idrica nel più breve tempo possibile. Inoltre sono stati allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone pronti eventualmente ad intervenire con le autobotti per rifornire di acqua potabile i residenti.