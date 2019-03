POGGIO SANNITA – In seguito alla perdurante crisi idrica che sta mettendo in ginocchio la comunità di Poggio Sannita, con i rubinetti a secco da oltre 48 ore, il sindaco Giuseppe Orlando, con una ordinanza, ha disposto la chiusura, per la giornata di domani, delle scuole primaria e dell’infanzia. Nella giornata di domani i tecnici di Molise Acque dovrebbero essere finalmente in grado di riparare il guasto e ripristinare l’erogazione di acqua corrente nelle abitazioni.