Poggio Sannita, teatro dialettale Molise e Abruzzo sbarca nella casa di riposo “Cosmo de Horatis”

POGGIO SANNITA – Il Teatro comico degli Abruzzi sceglie la casa di riposo di Poggio Sannita “Cosmo Maria de Horatis” per la prima in alto Molise della commedia “O va ìsse o vé Vettorie”. Dopo gli applausi e i consensi ricevuti a Campobasso, la compagnia del regista Umberto Di Ciocco decide di far vivere una serata in allegria ai nonni e alle nonne della struttura gestita da Nicola Di Filippo. Non mancheranno risate e sketch nei tre atti dello spettacolo raccontato nei dialetti molisano e abruzzese a partire dalle ore 18,00.

Ma “O va ìsse o vé Vettorie” avrà anche momenti di riflessione visto che il filo conduttore della rappresentazione sarà incentrato sul destino, troppo spesso visto come evento doloroso contrariamente a quanto si rivela benevolo. Ad interpretare la nuova fatica teatrale di Di Ciocco, attori non professionisti che tuttavia sono pronti a dare il meglio di loro una volta saliti sul palcoscenico.

E’ così che ad avvicendarsi sulle scene del regista Di Ciocco, ci saranno: Luigi Bagnoli, Ester Cavarozzi, Michela Cerbaso, Nicola del Papa, Mauro Di Domenico, Diego di Mario, Concetta Di Nucci, Silvana Di Toro, Riccardo Longo, Vincenzo Piccirilli, Anna Paolo Troilo. La scenografia affidata a Lucia Moauro. Dopo Poggio Sannita la commedia “O va ìsse o vé Vettorie” sarà proposta al teatro Italo Argentino di Agnone mercoledì 22 agosto alle ore 21,00.