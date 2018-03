Politiche, il Movimento 5 Stelle fa il pieno di voti ad Agnone

AGNONE – Michele Iorio primo eletto per il Senato ad Agnone. L’ex governatore della Regione Molise ha incassato 938 preferenze grazie ad un’ampia coalizione di partiti, appena undici in più di Luigi Di Marzio (927) del Movimento Cinque Stelle che conferma l’exploit a livello regionale e nazionale. Male Enrico Colavita che deve accontentarsi di 544 voti. A seguire il rettore dell’Unimol, Gianmaria Palmieri con 68 preferenze, Enzo Lalli 24, Roberto Pano 12, Paolo Marinucci 6, Annamaria D’Andrea 2 e Renato Lelli 1.

Per la Camera Agnone premia i pentastellati con 1007 preferenze, seguiti da Forza Italia con 577 voti e il Pd con 411. Sorprendente il risultato della Lega Nord che incamera 260 voti, mentre Insieme, che vedeva la candidata locale Annadea Di Ciocco, ha racimolato 121 voti. Primo eletto Mario Pietracupa con 1033 preferenze, forte della coalizione di centrodestra, una manciata in più di Rosa Alba Testamento che, come rimarcato, senza apparentamenti, ha guadagnato 1007 voti. Al terzo posto per il centrosinistra Maria Teresa D’Achille con 587 voti. Malissimo Danilo Leva per Leu che ha incassato la miseria di 64 voti.

Nella cittadina altomolisana l’affluenza al voto è stata pari al 69,07% per un totale di votanti di 2680.