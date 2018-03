Politiche, a Sant’ Elena Sannita urne deserte contro spopolamento 

SANT’ELENA SANNITA – Gli abitanti di S. Elena Sannita, scelgono il non voto per protestare contro lo spopolamento delle zone interne e la disattenzione delle istituzioni verso il tema. Nel piccolo centro della provincia di Isernia sono andati alle urne 43 dei 244 aventi diritto, ovvero il 17,6 per cento. Al Senato il dato si abbassa al 16 per cento.

“Siamo stati ignorati – sottolinea il sindaco Giuseppe Terriaca – anche durante la campagna elettorale. Solo un candidato ha fatto il comizio. Tutti gli altri non si sono fatti vedere. Il problema delle aree disagiate del Paese e’ reale e va affrontato”.