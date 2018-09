Polizia: 25 ragazzi in Questura per il progetto “Anch’io Sono la Protezione Civile”

ISERNIA – Questa mattina, 25 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, hanno visitato la Questura di Isernia per conoscere il contributo e gli strumenti della Polizia di Stato nelle attività di Protezione Civile.

I ragazzi, provenienti dal Campo Scuola di Protezione Civile ed Ambientale organizzato a Castelpetroso dal locale Gruppo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, hanno dapprima incontrato un cane antidroga della Polizia di Stato, Kira di 3 anni, accompagnato dalla poliziotta che la affianca quotidianamente.



I poliziotti hanno mostrato ai ragazzi le straordinarie abilità del pastore tedesco nell’individuare le sostanze stupefacenti, spiegando loro che, come accade anche per i cani addestrati alla ricerca e al soccorso in superficie o sotto le macerie, l’aspetto fondamentale è il senso della “squadra” ossia il perfetto affiatamento tra conduttore e cane poliziotto.

I ragazzi hanno, poi, visitato la Sala Operativa della Questura, punto nevralgico per la gestione degli interventi della Polizia nell’ambito della Protezione Civile, ossia in ogni situazione che coinvolga la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Nell’occasione, ai ragazzi è stata presentata la nuova applicazione della Polizia di Stato, YouPol, che permette di segnalare, anche in forma anonima, mediante un messaggio inviato con il telefono cellulare, casi di spaccio di sostanze stupefacenti e di bullismo.

I messaggi trasmessi con questa applicazione giungono proprio all’operatore della Sala Operativa che invia sul posto la pattuglia della Polizia più vicina al luogo indicato.