Polizia di Stato, Mauro Marinelli va in pensione: “Grazie a tutti”

AGNONE. Mauro Marinelli, lascia la Polizia di Stato. Il sostituto commissario, da 14 anni responsabile del distaccamento della Polstrada agnonese, godrà della meritata pensione mentre affida alla stampa il suo commiato. “Dopo 38 anni di servizio nella Polizia di Stato, da domani, 1 agosto, sono stato posto in quiescenza per raggiunti limiti d’età. Gli ultimi 14 anni li ho trascorsi, come comandante, presso il distaccamento della Stradale di Agnone e per questo sento il dovere, ma soprattutto il piacere di ringraziare la gente del mio amatissimo paese con la quale, in questo lasso di tempo, si è instaurato un rapporto di rispetto reciproco, fiducia e collaborazione. Voglio, altresì, salutare gli organi si stampa, sempre presenti, attenti e collaborativi alle dinamiche dell’ufficio. Ed ancora è doveroso esprimere un sentito ringraziamento alle altre forze di Polizia presenti sul territorio con le quali, nel massimo rispetto delle proprie competenze e funzioni sono state affrontate e credo superate le varie problematiche che la nostra attività lavorativa impone e propone. Infine permettetevi di abbracciare con impareggiabile affetto tutti i colleghi della Polstrada di Agnone che in questi 14 anni mi hanno permesso di operare con grande tranquillità ed orgoglio in considerazione della loro onestà, trasparenza, fedeltà e grande professionalità riconosciuta da tutte le istituzioni presenti in regione. Alla mia splendida famiglia ed in particolare alla mia eccezionale compagna di vita Giovanna dico semplicemente grazie per avermi supportato, sopportato e incoraggiato sempre ed in ogni istante della mia vita lavorativa”.