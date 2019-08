Poliziotto fuori servizio soccorre donna caduta: ubriaca aggredisce e morde l’agente

Giaceva a terra dinanzi ad un bar di viale D’Annunzio di Vasto una giovane donna, M.D.E. di 37 anni, quando un poliziotto del commissariato di Polizia di Vasto, fuori servizio, le si avvicinava per sincerarsi delle sue condizioni e prestarle assistenza. La giovane, che aveva abusato di alcoolici, per tutta risposta aggrediva l’operatore di Polizia, tentando ripetutamente di colpirlo e morderlo con furia inaspettata. Il poliziotto riusciva a schivare gran parte dei colpi, ma la giovane si accaniva contro una donna di passaggio, colpendola. A quel punto l’operatore di Polizia immobilizzava l’aggressore, in grave stato di agitazione psicomotoria, evitando facesse male a se stessa e ad altri presenti. Portata in Commissariato e assistita dagli operatori del servizio 118 veniva ricoverata al reparto di psichiatria di Lanciano. Verrà deferita all’A.G. per lesioni personali, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.