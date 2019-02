Polizze assicurative a prezzi scontati per i soci del campo di tiro «Auro d’Alba»

SCHIAVI DI ABRUZZO – Il direttivo dell’associazione sportiva “Auro d’Alba”, che gestisce l’omonimo campo di tiro a Schiavi di Abruzzo, ha sottoscritto, nella giornata di oggi a Castiglione Messer Marino, una speciale convenzione con Fabio Sciartilli, broker e insurance advisor.

«Grazie alla disponibilità e alla professionalità del nostro socio tiratore sportivo Fabio Sciartilli, – spiegano dal direttivo dell’Asd “Auro d’Alba” – siamo in grado di offrire a tutti i nostri soci, poco meno di quattrocento ad oggi, questa opportunità di ottenere delle polizze assicurative a prezzi assolutamente concorrenziali e introvabili altrove, anche on line. Polizze assicurative non solo per le autovetture, ma anche per infortunio, calamità naturali quali alluvioni e addirittura terremoti. Un privilegio che abbiamo pensato di concedere ai nostri soci in numero sempre crescente. Un’ulteriore dimostrazione di come l’esistenza di una realtà sportiva come il campo di tiro, capace di attrarre centinaia di persone anche da fuori regione, possa rappresentare anche un utile strumento di sviluppo per il territorio e i suoi abitanti».

Per ottenere gli sconti è necessario dimostrare ovviamente l’appartenenza all’Asd “Auro d’Alba”, con l’esibizione della tessere societaria in corso di validità. I soci potranno ritirare direttamente presso il campo di tiro il ticket che dà diritto di accesso alla convenzione agevolata con il broker Sciartilli.

Tra le opzioni proposte anche assicurazioni specifiche relative alla detenzione, al trasporto e all’utilizzo di armi da fuoco.