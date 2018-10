Polo di Majella, Vincenzo Niro giura: “Il 7 gennaio studenti sui banchi della nuova scuola” (VIDEO)

AGNONE – Entro Natale di quest’anno il polo scolastico di Maiella verrà ultimato, il che significa ragazzi delle medie in aula subito dopo l’Epifania. E’ questa la promessa strappata dall’assessore regionale Vincenzo Niro alla ditta appaltatrice delle opere, l

a De Francesco Costruzioni di Castelpetroso. All’incontro, tenuto nel pomeriggio, presente una delegazione di genitori, il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, gli assessori comunali Edmondo Amicarelli, Tonino Scampamorte e la dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N. Marinelli”, Tonina Camperchioli.

A dare una svolta all’annosa vicenda che ormai si protrae da mesi il prestito di 220mila euro richiesto e concesso alla De Francesco da un istituto bancario con interesse agevolato (7800euro in sei mesi). Soldi che garantiranno l’ultimazione della struttura costata 2,2 milioni di euro. “Tornerò ad Agnone a fine mese per accertarmi che tutto fili per il verso giusto” ha poi aggiunto Niro pressato da amministrazione comunale e genitori degli alunni della scuola media attualmente ospitati tra Itis “L. Marinelli” e liceo Scientifico “G. Poalo I”. Tra i presenti anche il consigliere comunale di minoranza, Maurizio Cacciavillani.

In seguito l’assessore ai Lavori pubblici della Regione Molise ha voluto fare un sopralluogo all’interno della nuova scuola ormai ultimata per il 90%. “Ringrazio pubblicamente l’impresa De Francesco per quanto fatto e sono convinto che ad oggi non ci saranno più rinvii in merito al completamento del plesso, un vero capolavoro da consegnare quanto prima ai nostri ragazzi” ha aggiunto Niro mentre abbandona Agnone per recarsi a Belmonte del Sannio dove ad attenderlo il sindaco Errico Borrelli per la questione del viadotto “Sente-Longo” chiuso da metà settembre. Ma questa è un’altra storia.