Polo scolastico e depuratori, giunta Marcovecchio contro Cacciavillani: “Lavori andati avanti anche senza di lui”

Dalla maggioranza di centrodestra del Comune di Agnone, riceviamo e pubblichiamo.

Pensavamo che la smania di protagonismo di Maurizio Cacciavillani si fosse acquietata in questi 2 anni di assenza dagli scranni comunali e invece non solo si è mantenuta inalterata ma, addirittura, è aumentata.

Se abbiamo ritenuto non dar peso all’articolo sul polo scolastico (dove lo stesso pur non potendo ammettere che i lavori sono andati avanti anche – e ci mancherebbe – senza di lui, si è dovuto limitare a qualche selfie ed a ribadire la data di apertura tra l’altro più volte annunciata proprio dall’Amministrazione), non possiamo tacere sulla determina di affidamento della manutenzione dei depuratori.

Cacciavillani – da vecchio e scafato politico – infatti si attribuisce meriti che non ha giocando sulla coincidenza di una sua richiesta con l’emanazione di una determina dell’ufficio.

Cacciavillani – da vecchio e scafato politico – però, dovrebbe sapere che prodromici alla determina ci sono una serie di atti che sono stati posti in essere ben prima della sua richiesta, ben prima del suo ingresso in consiglio, ben prima o, forse, in concomitanza con le dichiarazioni della Cerroni la quale era a ribadire che le sue dimissioni non erano all’ordine del giorno (ma, questa, è altra storia).

Insomma, al di là delle dichiarazioni di facciata, Cacciavillani è entrato in consiglio per rivendicare quel ruolo di oppositore che tanto bene gli riesce (gli agnonesi lo ricorderanno con il megafono in mano per contestare Iorio ed in assoluto silenzio accanto all’amico – datore di lavoro – Frattura…..a proposito ma le dimissioni dal PD? gli accordi di confine non ci risultano esser stati firmati nell’anno 2017) e nel quale ci auguriamo di potercelo far rimanere a lungo!

Vista la sua smania, inoltre, lo anticipiamo dicendo che i lavori per i servizi innovativi sono conclusi, che il sito internet e la wi-fi cittadina sono state ultimate ma che si è preferito rinviare a questa estate l’apertura ufficiale sia per far effettuare delle prove di sicurezza sulla rete sia, soprattutto, perchè con i fondi destinati al visitor center lo stesso risulta essere alquanto spoglio.

Ci auguriamo, quindi, di poter fornire lo stesso di qualche ulteriore attrezzatura ma, nello stesso tempo, annunciamo che l’apertura e la relativa illustrazione del progetto, avverrà entro il mese di luglio per essere pienamente fruibile anche dai turisti che ci faranno visita.

Insomma, ci sentiamo di rassicurare Cacciavillani: il mondo gira anche in sua assenza.