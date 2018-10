Polo scolastico Majella, ennesimo incontro per sblocco lavori

AGNONE – Nuovo incontro per il polo scolastico di Maiella i cui lavori proseguono a singhiozzo. Domani pomeriggio alle ore 17,00 l’amministrazione comunale, l’assessore regionale Vincenzo Niro, il titolare della ditta De Francesco Costruzioni e una delegazione di genitori si sono dati appuntamento nei pressi della struttura per fare il punto della situazione. Ad oggi la scuola, ultimata per oltre l’80%, resta un cantiere aperto dove si lavora con discontinuità. In un recente passato la ditta De Francesco ha lamentato il mancato pagamento di alcuni stati di avanzamento da parte della Regione Molise e di conseguenza la decisione di bloccare i lavori che hanno creato non pochi problemi alla popolazione scolastica. L’inaugurazione del polo, costato 2,2 milioni di euro e considerato uno delle più sicuri in Molise, sarebbe dovuto avvenire a settembre di quest’anno, ma in realtà ci vorranno ancora diversi mesi prima che ciò avvenga. L’incontro di domani, l’ennesimo, servirà a decifrare i tempi di consegna della struttura. Questo l’auspicio di alunni, docenti, genitori e residenti del quartiere Maiella ormai esasperati da quella che è diventata una telenovela infinita.