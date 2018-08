Polo scolastico di Majella: lavori ripresi, minoranza spedisce 512 firme a Mattarella

AGNONE – Nel giorno in cui sono ripresi i lavori al polo scolastico di Majella, il gruppo di opposizione in Comune, Nuovo Sogno Agnonese fa partire la lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la missiva, nella quale viene chiesto al capo dello Stato un interessamento alla vicenda, allegate 512 firme raccolte negli ultimi due giorni.

“La lettera – scrive Nuovo Sogno Agnonese – è stata condivisa e firmata da ben 512 cittadini (un numero molto alto, considerato il periodo vacanziero) che, preoccupati per il rischio concreto di vedere i propri figli iniziare nuovamente l’anno scolastico in ambienti poco o per nulla sicuri, hanno voluto così testimoniare il proprio senso civico e la propria fiducia nelle istituzioni democratiche rappresentate in primis dal Presidente della Repubblica” concludono.