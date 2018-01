«Sono contento di fare il presidente della Giunta regionale, lo voglio fare fino alla fine. Chi mi chiede che devo candidarmi al senato, quindi alle politiche, mi deve spiegare qual è la convenienza per l’Abruzzo e gli abruzzesi. So che mi verrà specificato questo, sono in attesa».

Così il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, in merito alle voci circolate in merito alla sua sicura candidatura al Senato.