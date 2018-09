Ponte Sente chiuso, il “caso” in Consiglio comunale a Castiglione

CASTIGLIONE MESSER MARINO – E’ stato convocato per le ore 18,45 di oggi il Consiglio comunale di Castiglione Messer Marino. All’ordine del giorno la questione legata alla chiusura inopinata del viadotto “Longo”, il mega ponte sul Sente che collega, meglio collegava l’Alto Vastese con l’Alto Molise.

Secondo quanti stabilito dai sindaci dei Comuni interessati i vari consigli comunali produrranno un ordine del giorno con il quale chiedere l’immediato passaggio del viadotto all’Anas. Immediato tradotto nella lingua della politica e della burocrazia, significa nei prossimi anni.

Intanto, ad animare il dibattito, le polemiche circa la pericolosità della mulattiera indicata come percorso alternativo per raggiungere l’Alto Molise. Ieri i tecnici della Provincia di Chieti e di Isernia, insieme ai responsabili delle autolinee Cerella, hanno effettuato un sopralluogo sui tratti in frana della ex statale Istonia. Dopo l’incontro si è deciso che potranno passare solo dei minibus, ma sempre se le condizioni meteo lo consentiranno. Al primo accenno di neve o ghiaccio la strada sarà chiusa al traffico, o meglio resterà aperta per le autovetture e lo stop riguarderà proprio i mini bus.

Di queste tematiche si parlerà nel corso del Consiglio comunale di Castiglione previsto per questa sera.

In via incidentale va segnalato che l’annunciata visita dell’assessore regionale al Turismo, Giorgio D’Ignazio, è saltata, rinviata a data da destinarsi.