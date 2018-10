Ponte Sente chiuso, delegazione M5S dal ministro Toninelli

(ANSA) – CAMPOBASSO, 1 OTT – Mercoledì prossimo 3 ottobre una delegazione M5S guidata da Andrea Greco per il Molise e Sara Marcozzi per l’Abruzzo si recherà al ministero dei Trasporti e Infrastrutture per esporre la questione del viadotto Sente.

L’impianto tra Agnone (Isernia) e Castiglione Messer Marino (Chieti) è stato chiuso a metà settembre per precauzione dopo le scosse di terremoto che hanno impaurito il Molise da agosto in poi. Per Greco e Marcozzi bisogna ”provvedere al più presto al passaggio del Ponte dalla Provincia di Isernia all’Anas e non rimettere soldi nella vecchia strada Istonia che è piena di frane e buche: non capiamo l’utilità – spiega Greco – di una spesa del genere, quando si potrebbe mettere in sicurezza il viadotto con minima spesa. Ecco perché abbiamo proposto la creazione di un tavolo tra enti in III Commissione del Consiglio regionale in Molise per discutere il da farsi”.