CASTIGLIONE MESSER MARINO – Ponte Sente chiuso, Paradiso: “A breve gli interventi sulla ex Istonia versante Abruzzo”.

“Siamo stati convocati presso la Prefettura di Isernia per essere informati sulle procedure tecnico – amministrative necessarie per la messa in sicurezza e successiva riapertura al traffico del viadotto Sente. – spiega la vicesindaco di Castiglione Messer Marino, Raffaella Paradiso, che ieri pomeriggio ha preso parte all’incontro istituzionale a Isernia –

Si sta lavorando in sintonia per velocizzare l’iter burocratico.

A breve verrà effettuato lo studio di fattibilità e conseguente progetto per definire l’intervento da effettuare sul viadotto. Per quanto riguarda la ss 86 dir, sul versante molisano è stato presentato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza, sul versante abruzzese i lavori di ripristino dovrebbero iniziare a breve. Inoltre è stato affrontato anche il problema del trasporto degli studenti sulla ss 86 dir tra Castiglione Messer Marino e Agnone che ad oggi, nonostante le autorizzazioni al transito dei mini-bus della Provincia di Chieti e di Isernia, non ancora è stato attivato. In sostanza, l’incontro è stato proficuo soprattutto perché mantiene alta l’attenzione sul problema interessando attivamente le forze politiche dell’Abruzzo e del Molise”.