Ponte Sente chiuso, prefetto di Isernia convoca Provincia e Cerella

AGNONE – Viadotto Sente chiuso, il prefetto di Isernia, Fernando Guida convoca un tavolo con Provincia di Isernia e società autotrasporti Cerella per capire la possibilità di far transitare sull’ex Istonia 86 pulmini da 22 posti. L’incontro è previsto per mercoledì 26 settembre alle ore 12,00 in prefettura. E’ quanto comunica il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio. Attualmente sul tratto che da Castiglione Messer Marino arriva a Secolare, la strada, disseminata da frane, è interdetta ai pullman che per raggiungere Agnone devono salire a Schiavi di Abruzzo e poi riscendere sulla Trignina con tempi di percorrenza molto dilatati. Il viaggio non piace affatto a pendolari e studenti i quali sono sul piede di guerra. Domani se ne saprà di più.