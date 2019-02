Ponte Sente, disco verde dal Ministero: inizio dei lavori entro l’anno e dureranno sedici mesi

ROMA – «Proficuo incontro» presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, questa mattina, tra i rappresentanti della Provincia di Isernia Mike Matticoli e Lorenzo Di Iacovo ed i funzionari ministeriali per concordare il cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Sente.

«A strettissimo giro sarà sottoscritta la convezione e contestualmente la Provincia di Isernia si munirà di tutti i pareri necessari presso il CTA – Provveditorato Opere Pubbliche della Campania, competente per territorio. – spiega il consigliere delegato alla Viabilità, Mike Matticoli, appena uscito dalla sede del Ministero – Alla stipula della convenzione sarà versato un primo acconto alla Provincia, un secondo acconto alla aggiudicazione della gara e gli importi successivi saranno versati per stati di avanzamento lavori. Se non vi saranno intoppi – aggiunge il consigliere provinciale – i lavori potranno iniziare entro la fine del corrente anno per essere terminati nel giro di 12/16 mesi».