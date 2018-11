Ponte Sente: i due milioni di euro nelle casse della Provincia entro fine anno

Lo stanziamento di due milioni di euro per il ponte Sente, proveniente da un fondo speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà trasferito al bilancio della Provincia di Isernia, nella parte corrente, con necessità di impegnarlo, entro la fine dell’anno.

E’ quanto comunica la Prefettura di Isernia in merito alla riunione di ieri pomeriggio coordinata dal prefetto Guida.

«Si è, tuttavia, registrato – continua la nota della Prefettura pentra – l’impegno della delegazione parlamentare di consolidare il finanziamento ottenuto nella prossima legge di stabilità mediante la previsione di un’autorizzazione a destinare i predetti fondi nella parte in conto capitale, ossia quella destinata agli investimenti e spendibile anche nell’anno 2019. La Provincia di Isernia, al riguardo, ha comunicato di aver già conferito un incarico per effettuare uno studio di fattibilità, che sarà pronto tra 15 giorni, cui seguirà la progettazione dell’opera e la relativa gara pubblica per l’affidamento dei lavori, all’esito dei quali sarà possibile, presumibilmente entro un anno e mezzo, riaprire il viadotto alla circolazione».