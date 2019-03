Ponte Sente, firmata la convenzione con il Ministero: ora può partire la gara d’appalto

BELMONTE DEL SANNIO – E’ stata firmata nei giorni scorsi la Convenzione tra il Ministero dei trasporti, nella persona del Direttore Generale Antonio Parente, e la Provincia di Isernia, relativa alla disciplina del finanziamento di 2 milioni di euro, per interventi finalizzati alla riapertura del Viadotto Sente-Longo, lungo la Strada Provinciale 86/var Sente, (ai sensi dell’art. 40 bis del D.L. 28/9/2018 n.109 e della relativa legge di conversione n. 130 del 16/11/2018). Ad annunciarlo in una nota è il presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia.

«Nella convenzione – spiega Coia – si precisa che la Provincia, con propria determina dirigenziale (n. 97 del 8/2/2019) ha approvato il progetto esecutivo, corredato dai rilievi geologici, e che non sussistono impedimenti di sorta relativi ad autorizzazioni, approvazioni, concessioni o pareri che possano ritardare i previsti tempi esecutivi del ripristino dell’opera. Che – continua la nota – poiché è necessario munirsi del parere del Comitato Tecnico Amministrativo, espresso dal Comitato interno al Provveditorato alle Opere Pubbliche e che, data la rilevanza tecnologica e altamente specialistica dell’opera, si ritiene necessario avvalersi, per l’espletamento della gara d’appalto, dell’Ufficio Stazione Unica Appaltante di Napoli o della sede coordinata di Campobasso. Si precisa, inoltre, – continua il presidente della Provincia – che una volta espletata la gara, la consegna dei lavori deve avvenire entro 60 giorni dalla aggiudicazione dei lavori e che il Responsabile del Procedimento della Provincia, trasmetterà trimestralmente una relazione al Ministero sull’andamento dei lavori al fine di consentire un monitoraggio tecnico-economico della realizzazione dell’intervento. In attesa della registrazione di tale convenzione presso la Corte dei Conti, già sono state messe in calendario, il prossimo 27 marzo, riunioni presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Molise per accelerare l’iter della gara. Si avvia alla conclusione l’iter per la riapertura del Viadotto Sente, – termina la nota – che ha visto protagonisti diversi attori istituzionali (sindaci, regioni, province e parlamentari) e che si spera possa concludersi presto, nell’interesse delle popolazioni dell’Abruzzo che quotidianamente con studenti e pendolari si riversano verso Agnone e la provincia di Isernia».