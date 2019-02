Ponte Sente, Greco e Grippa svelano il “giallo” dei finanziamenti da Roma

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Ponte Sente, Grippa e Greco tornano a Castiglione per comunicare ai cittadini la tempistica dell’iter di trasferimento delle somme necessarie alla messa in sicurezza del viadotto tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio. L’onorevole Carmela Grippa e il consigliere regionale del Molise, Andrea Greco, insieme al consigliere regionale abruzzese e nuovamente candidato, Pietro Smargiassi, incontreranno i cittadini di Castiglione Messer Marino domenica pomeriggio, alle ore 15, presso il pub “Mille81“. Si tratta di un appuntamento elettorale, perché l’Abruzzo è interessato alle elezioni regionali del 10 febbraio prossimo, ma l’incontro si carica di attesa e di significato per via della questione ponte Sente. Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio sono isolate ormai dal settembre scorso, da quando la Provincia di Isernia, ha disposto la chiusura per rischio crollo dell’imponente viadotto. Da allora sono state trovate le risorse necessarie alla messa in sicurezza della terza pila del ponte, quella interessata da un movimento roto-traslatorio che, se continuasse, provocherebbe il crollo dell’impalcato. Proprio l’onorevole Carmela Grippa si è battuta come un leone, a Roma, per ottenere i finanziamenti per la messa in sicurezza del ponte. Si narra di una accesa riunione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti durante la quale Grippa avrebbe alzato la voce e sbattuto i pugni per portare a casa due milioni di euro. E infatti quello stanziamento venne inserito e votato nel famoso decreto Genova. Una vittoria personale di Grippa, ma anche di tutta la squadra di pentastellati della quale fa parte ovviamente anche il consigliere agnonese Andrea Greco. Ora che i soldi ci sono e il progetto definitivo è pronto e depositato, manca solo qualche altro passaggio burocratico per poter dare avvio ai lavori. Di questi tecnicismi che rischiano di rallentare un iter che sembrava invece procedere insolitamente spedito i rappresentanti del Movimento 5 Stelle parleranno ai cittadini dell’Alto Vastese e dell’Alto Molise nel corso dell’incontro di domenica pomeriggio.