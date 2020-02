Ponte ‘Sente – Longo’ chiuso, Alfredo Ricci convoca la stampa

AGNONE. Viadotto ‘Sente-Longo’ chiuso, il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci convoca la stampa per fare il punto della situazione. L’incontro fissato per domani mattinata alle ore 11,00 nella sala consiliare di Palazzo San Francesco. Nel frattempo, sulla vicenda, l’onorevole vastese, Carmela Grippa e il consigliere regionale, Andrea Greco, incontreranno nel pomeriggio il prefetto vicario di Isernia, Laura Scioli. E’ quanto segue dopo l’iniziativa promossa dal circolo Acli di Castiglione Messer Marino che ha visto i due esponenti del MoVimento 5 Stelle confrontarsi con i cittadini del posto sull’annosa vicenda. Nei giorni scorsi proprio Greco ha minacciato di incatenarsi e iniziare uno sciopero della fame ad oltranza, qualora la situazione non dovesse sbloccarsi. Stesso ultimatum quello lanciato da imprenditori, artigiani e pendolari dell’Alto Vastese pronti ad organizzare un sit in di protesta sotto Palazzo Berta.