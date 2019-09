Ponte “Sente – Longo” chiuso, Daniele Saia: “Occorre fare chiarezza”

AGNONE. “Le prescrizioni del Provveditorato alle Opere pubbliche della Campania sono un dato di fatto, tuttavia nei prossimi giorni la Provincia di Isernia si adopererà per monitorare l’intera struttura al fine da far partire le opere in sicurezza programmate da tempo sulla pila traslata. Solo in seguito sapremo se il viadotto potrà essere riparto o meno al traffico. Resto ottimista perché dopo la relazione redatta da Napoli, la Provincia di Isernia e una delegazione del M5s regionale ebbe un incontro nel capoluogo campano dal quale si evinse la volontà di risolvere in tempi rapidi la problematica anche con l’intervento di Anas”. Insomma, a detta di Daniele Saia, consigliere provinciale di Agnone, il documento del Provveditorato alle Opere pubbliche sarebbe superato o quanto meno con criticità da spiegare nel dettaglio. A riguardo Saia dichiara: “Occorre fare definitivamente luce sull’intera vicenda ed è per questo che nei prossimi giorni inviterò il presidente di Palazzo Berta, Alfredo Ricci a venire ad Agnone e spiegare alla popolazione come si agirà per riaprire un’infrastruttura viaria vitale per il futuro socio – economico, e non solo, dell’intero territorio”.