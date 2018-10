Ponte Sente: l’onorevole Grippa torna a Castiglione con due milioni di euro per il viadotto

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «La spesa per la messa in sicurezza del Viadotto Sente, ora chiuso al traffico, è stata autorizzata».

C0sì l’onorevole Carmela Grippa (M5S) che domani sarà a Castiglione Messer Marino per una conferenza stampa durante la quale ufficializzerà e renderà pubblico lo stanziamento di due milioni di euro per la riapertura del viadotto Sente.

L’appuntamento è dunque per domani mattina, alle ore 10:30, sul viadotto Sente alla presenza dei portavoce alla Camera dei Deputati Carmela Grippa e Antonio Federico e dei portavoce abruzzesi e molisani in Consiglio regionale Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Andrea Greco e Valerio Fontana. Alle ore 11:30 i portavoce M5S di Abruzzo e Molise incontreranno i cittadini nella palestra comunale dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino, in via Istonia 26.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, anche la conferenza stampa si terrà sempre alle ore 10:30 nella palestra di Castiglione.