Ponte Sente, lunedì il vertice in Prefettura per stabilire il cronoprogramma

«Fatevene una ragione: siamo riusciti a trovare 2 milioni di euro per riaprire il viadotto Sente. Dopo anni e anni di chiacchiere della politica, che hanno portato alla chiusura del Viadotto, il MoVimento 5 stelle di Molise e Abruzzo, insieme, in un mese ha intercettato i fondi per sistemare il ponte. Vedere che alcuni personaggi remano contro di noi mi preoccupa, se poi lo fa un assessore regionale mi spaventa. Pur di non ammettere lo straordinario risultato sarebbero pronti a sabotarlo a danno dei cittadini. Intanto ho contattato il Prefetto di Isernia Fernando Guida che ci ha fatto i complimenti e, accogliendo la nostra richiesta, ci ha convocato per lunedì 12 novembre insieme alla Provincia di Isernia e alla Regione per stabilire, in sua presenza, un cronoprogramma certo. Questi sono i fatti, questo è il nostro impegno».

Lo annuncia il consigliere regionale agnonese Andrea Greco.