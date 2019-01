Ponte Sente, il Prefetto Guercio: «I lavori partiranno appena ci sarà il finanziamento»

AGNONE – «Non vanno alimentate false aspettative: i lavori di messa in sicurezza del ponte Sente partiranno quando saranno messi a disposizione i finanziamenti dal Ministero. Ci sono tempi tecnici che vanno rispettati».

Così il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, intervenuta nel corso della presentazione del progetto per la messa in sicurezza della terza pila del viadotto Sente. La rappresentante del Governo ha assicurato la massima attenzione da parte della Prefettura in tutte le fasi che porteranno all’assegnazione dei lavori e agli interventi stessi.

«Il finanziamento è stato consesso, questo ormai è accertato, – ha continuato il Prefetto – ci sono dei tecnicismi di materia contabile per rendere quelle somme spendibili. Non appena la Provincia ne avrà la disponibilità si potrà procedere con i successivi adempimenti. Sono stata informata che con i due milioni stanziati si potrà fare una messa in sicurezza parziale, cioè relativamente alle terza pila del viadotto. Comunque gli interventi saranno sufficienti a consentire la riapertura al traffico del ponte in sicurezza».