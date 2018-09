BELMONTE DEL SANNIO – Ponte Sente a rischio: chiusura alle ore 13 del 18 settembre.

A darne conferma all’Eco il consigliere delegato alla viabilità Mike Matticoli.

Slitta dunque la chiusura del viadotto che collega l’Alto Vastese e l’Alto Molise, inizialmente programmata per domani.

Tempi tecnici per preparare l’ordinanza e allestire la segnaletica, come spiega lo stesso Matticoli. Da martedì alle ore 13 l’imponente struttura sarà chiusa al traffico, in attesa di reperire i milioni di euro necessari per la messa in sicurezza.

Francesco Bottone